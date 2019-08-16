رئيس لاتفيا: ألمانيا عزيزة على قلبي

قال رئيس لاتفيا، إيجيلز لفيتس، أن هناك الكثير من الذكريات التي تربطه بألمانيا، وذلك قبل زيارته المقررة لبرلين في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال لفيتس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في العاصمة اللاتفية ريجا: "أعرف ألمانيا جيدا، كما أنها عزيزة على قلبي. اعتقد أنني أصبحت ألمانيا بعض الشيء بسبب فترة إقامتي في ألمانيا لسنوات طويلة"، موضحا أن هذا يتضح من أنه يتسم بـ "الانضباط والوعي بالمسؤولية وتبني موقف ديمقراطي أساسي".

وكان لفيتس قضى جزءا من حياته في ألمانيا، عندما هاجر مع والديه إلى هناك في عام 1972. وقال لفيتس: "ألمانيا استقبلتني وعائلتي، بعدما اضطررنا إلى مغادرة لاتفيا بسبب الاحتلال السوفيتي. درست وتعلمت هناك، وأصبحت محاميا وعالم سياسة... الألمانية لغتي الثانية بعد اللاتفية، وأسعد في كل مرة أذهب فيها إلى ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن لفيتس أصبح أول سفير لاتفي لدى ألمانيا عقب استقلال بلاده عام 1991.

ومن المقرر أن يجري لفيتس محادثات في برلين اليوم مع نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ورئيس البرلمان الألماني فولفجانج شويبله.