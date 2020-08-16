 العاهل البحريني يشيد بالعلاقات والتنسيق العسكري مع أمريكا - بوابة الشروق
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العاهل البحريني يشيد بالعلاقات والتنسيق العسكري مع أمريكا

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أغسطس 2020 - 7:21 م | آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2020 - 7:21 م

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترتكز دعائمها منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المشترك، منوهًا بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي وبخاصة على صعيد التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بما يخدم الأهداف والتطلعات المشتركة.

وذكرت وكالة الانباء البحرينية "بنا" أن العاهل البحريني التقي اليوم الاحد، الفريق بحري جيمس مالوي قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات التي تشهدها المنطقة والتطورات الإقليمية والدوليةً، ونوه العاهل البحريني بأهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز السلام العالمي.

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