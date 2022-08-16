بلينكن: أمريكا وكوريا الجنوبية تواصلان تعزيز سبل تعاونهما في مواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تواصلان تعزيز روابطهما القوية وسبل تعاونهما في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الأكثر إلحاحا.



وقال بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد كوريا الجنوبية الوطني - "إنه منذ ما يقرب من سبعين عاما، عززت واشنطن وسول من خلال تحالفها الصارم، الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".



وشدد على أن التحالف الثنائي لا يزال هو العمود الفقري للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وأعرب عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع توسيع تأثير الشراكة الاستراتيجية على الصعيد العالمي.



واختتم وزير الخارجية الأمريكي بيانه قائلا "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بأطيب تحياتي وتهنئتي إلى كوريا الجنوبية وشعبها بمناسبة احتفالهم بعيدهم الوطني".