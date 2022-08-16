محافظ كفر الشيخ يطمئن على أمين المرور المصاب في حادث تصادم

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام، على حالة محمد السيد أحمد حشيش، أمين بمرور كفر الشيخ، لإصابته في حادث تصادم بين الدراجة النارية التي يستقلها وسيارة ملاكي، بشارع الاستاد الرياضي، موجها بتقديم كافة الخدمات الطبية له، داعيا الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.



جاء ذلك خلال زيارة محافظ كفر الشيخ للأمين، بحضور العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

وحرص نور الدين على الاطمئنان على المرضى بالأقسام المتعددة بالمستشفى، والوقوف على الخدمات المقدمة لهم، للتأكد من حسن معاملة المرضى وتعاون الأطقم الطبية للعمل على راحة المرضى ومتابعتهم.