تحدث حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعيلي، على استعداد فريق للموسم الجديد، بعد الاستقرار في بطولة الدوري والابتعاد عن منقطة الخطر بجدول المسابقة.

وقال حسني عبد ربه في تصريحات تلفزيونية: «نحتاج إلى إضافات في الفريق وألا يرحل أي لاعب، نحاول أن نحسن مركزنا في جدول الدوري، هناك كلام كثير أن بعض اللاعبين سيرحلون، وأتمنى أن لا نكرر أخطاء الماضي».

وأضاف: «نادي الإسماعيلي يجب ان يكون لديه استراتيجية واضحة للجماهير قبل بداية الموسم المقبل».

وواصل: «هناك حرب داخلية ضد المجلس الحالي، والبعض (عمل ملايين من وراء الإسماعيلي) وحاليًا يحاربوه من أجل إفشاله».

وأتم: «السماسرة والمسؤولين السابقين في النادي هما في السبب فيما وصل له الإسماعيلي، نحتاج إلى 150 مليون جنيه لحل قضايا النادي».