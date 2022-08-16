وزير الاقتصاد الألماني يشكر شركة آر دبليو إي على تنازلها عن رسم الغاز الإضافي

وجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الشكر إلى شركة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة على إعلانها تنازلها عن الحصول تعويضات عن التكاليف الزائدة عن طريق رسم الغاز الإضافي.

وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس مساء اليوم الاثنين إن بعض الشركات المتواجدة في السوق على نطاق واسع قالت إنها لا تعتزم الاستفادة من خيار الرسم الإضافي، وتحدث هابيك في هذا السياق عن شركة "آر دبليو إي" وقال:" وأنا أود أن أعرب عن جزيل شكري لهذا".

وأوضح هابيك أن منطق هذا الأمر يشير إلى أن هذه الشركات لها حصص أقل في الغاز الروسي الوارد إلى ألمانيا وبالتالي فإن تأثير هذه الخطوة من جانب هذه الشركات على قيمة رسم الغاز الإضافي سيكون أقل " ومع ذلك فإنها خطوة كبيرة ولها ما يبررها ليس من الناحية الاقتصادية وحسب بل أيضا انطلاقا من فكرة التضامن".

كان ماركوس كريبر الرئيس التنفيذي لشركة "آر دبليو إي" أعلن يوم الخميس الماضي أن شركته تعتزم التنازل عن استخدام الرسم الإضافي المخصص لإنقاذ شركات استيراد الغاز المهمة للنظام الاقتصادي في ألمانيا، ولم يعلن كريبر عن قيمة خسائر شركته جراء شراء الغاز بسعر أعلى من مصادر أخرى غير روسيا وقال :" آر دبليو إي شركة قوية ماليا وثابتة، ولهذا السبب فإننا ندرس التنازل بشكل مبدئي عن المطالبة بهذا الرسم لتعويض خسائرنا من عمليات الشراء البديلة للغاز".

ومن المنتظر أن يدخل الرسم الإضافي حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل ومن المنتظر أن يعود هذا الرسم بالنفع على الشركات المستوردة للغاز مثل يونيبر التي اضطرت إلى شراء غاز بأسعار مرتفعة لتعويض توريدات الغاز التي منعتها روسيا. وكانت هذه الشركات لا تستطيع حتى الآن تحميل هذه التكاليف الإضافية على العملاء.

ويهدف إجراء الرسم الإضافي أيضا إلى منع إفلاس هذه الشركات.