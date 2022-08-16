ضبط 25 طن أسماك فاسدة بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملاتها على الأسواق بمركز كفر الدوار، ضمن تكثيف الحملات على المخابز والأسواق والمحلات، لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 25 طن أسماك مجمدة وسردين غير صالحين للاستهلاك الآدمي، وعدد 39 كرتونة أسماك ماكريل مجمدة بإجمالي 850 كيلو غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وكما تم ضبط 6 جزارين يقومون بعرض لحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية بكمية قدرها 20 كيلو جرام، وضبط 3 محلات ومطاعم لبيعهم لحوم وكبده مجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.