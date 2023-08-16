الطائرات المسيرة الروسية تهاجم موانئ أوكرانية على نهر الدانوب

قالت السلطات الأوكرانية إن طائرات مسيرة روسية استهدفت بهجمات جديدة موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من الحدود مع رومانيا.



وقالت الإدارة الإقليمية لمدينة أوديسا إن مخازن وصوامع حبوب تضررت في ميناء واحد أثناء الليل، وذلك دون الإفصاح عن المكان بالتحديد.



وكتب الحاكم أوليه كيبر عبر تطبيق تليجرام إن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق، مضيفا أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة أو وفاة.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط ما إجماليه 13 طائرة مسيرة حربية إيرانية الصنع فوق منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوب أوكرانيا.



يشار إلى أن روسيا تحظر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أوديسا وموانئ البحر الأسود الأخرى منذ منتصف يوليو الماضي، بعد انسحابها من اتفاق بشأن الحبوب مع أوكرانيا، كان يحظي بدعم دولي.



وتعرضت موانئ على نهر دانوب، بعضها يقع على بعد مئات الأمتار من رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الجهة المقابلة للنهر، للهجمات الجوية عدة مرات.



كما تردد تعرض منطقة خاركيف في الشرق لهجمات بالطائرات المسيرة خلال الليل.