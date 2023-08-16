الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 7 أشخاص من سريلانكا

أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية في الأردن، فجر اليوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل سبعة أشخاص من الجنسية السريلانكية.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قوله إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المتخصصة.



وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني".