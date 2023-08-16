الحرس البحري التونسي يعترض 630 مهاجرا في ليلة واحدة

قال الحرس الوطني التونسي ، اليوم الأربعاء، إنه اعترض ليل الإثنين/الثلاثاء 630 مهاجرا، من بينهم 550 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود البحرية.

وأفاد الحرس، في بيان صحفي، بأنه أحبط 18 محاولة لاجتياز الحدود كما ضبط في حملة أمنية بمدينة صفاقس، الأكثر استقطابا لأنشطة الهجرة غير الشرعية نحو الجزر الإيطالية القريبة، 20 وسيطا من مهربي البشر.

وقالت إدارة الحرس الوطني إن من بين الموقوفين وسطاء تورطوا في عمليات هجرة غير شرعية تسببت في وفيات في البحر.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية في حملتها 50 مركبا بحريا، وسيارات ودراجات نارية ومبلغا ماليا بقيمة 650 ألف دينارا (211 ألف دولار أمريكي)، وفق نفس المصدر.

ووقعت تونس قبل شهر مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الجهود في مكافحة التدفقات الكبيرة لموجات الهجرة غير الشرعية مقابل دعم اقتصادي ومالي يتضمن تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للحرس البحري.

ويغامر العابرون من تونس وأفريقيا جنوب الصحراء بحياتهم بركوب قوارب حديدية تقليدية الصنع ذات محركات خفيفة يوفرها مهربون مقابل آلاف الدولارات للوصول إلى الأراضي الإيطالية.

وغالبا ما تكون القوارب مكتظة بالمهاجرين وهو ما يزيد من مخاطر انقلابها في البحر.

ويقدر عدد الجثث المنتشلة على كامل سواحل تونس هذا العام بنحو 950 جثة، وفقا للسلطات التونسية.