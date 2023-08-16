الصين تطالب أمريكا برفع الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم

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طالبت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الصينية على الفور.

وجاءت تعليقات الوزارة تعقيبا على ما خلصت إليه لجنة لتسوية المنازعات تابعة لمنظمة التجارة العالمية بأن الصين تفرض رسوماً إضافية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الوزارة إن الصين علمت بما توصلت له لجنة منظمة التجارة العالمية وتدرس تقريرها، مضيفة أن السبب الأساسي يكمن في "السلوك الأحادي والحمائي" للجانب الأميركي.

وتابعت أن "الإجراءات المضادة التي اتخذها الجانب الصيني وفقاً للقانون هي خطوة مشروعة لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة".