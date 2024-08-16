 تحطم قاذفة قنابل استراتيجية روسية في سيبيريا ومصرع أحد أفراد طاقمها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحطم قاذفة قنابل استراتيجية روسية في سيبيريا ومصرع أحد أفراد طاقمها

موسكو - قنا
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 10:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 10:43 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحطم قاذفة روسية من طراز "تي يو-22 إم 3" في سيبيريا ووفاة أحد أفراد طاقمها الأربعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن المقاتلة تحطمت بسبب عطل فني أثناء تحليق روتيني في منطقة إيركوتسك في سيبيريا الروسية.

وفي سياق متصل، أفاد إيجور كوبزيف حاكم منطقة إركوتسك في سيبيريا عبر موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام، بأن أفراد الطاقم تمكنوا من القفز، لكن أحدهم توفي وتم نقل الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات.

وفي يوليو الماضي، أعلنت روسيا إحباط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية، وذلك عقب إعلان أوكرانيا قصف مستودع ذخيرة داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيّرة.

ومنذ مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط 3 طائرات عسكرية من طرازات مختلفة في الفترة من أبريل وحتى شهر يوليو الماضي.

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