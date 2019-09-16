قال والي شونبير نائب الرئيس بنك التنمية الإفريقي لشؤون الطاقة وتغيير المناخ والطاقة الخضراء، إن حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة بمصر بلغ نحو 1.7 مليار دولار منذ عام 2007.

جاء ذلك مساء اليوم الإثنين، خلال مؤتمر عقدته الجمعية المصرية لشباب الأعمال عن دور البنك الإفريقي للتنمية في دعم قطاع الطاقة بإفريقيا، وسبل التعاون مع مصر.

وأضاف شونبير، إن «هدفنا الانفتاح إلى إفريقيا لزيادة النمو القتصادي بالقارة السمراء»، مشيرا إلى إطلاق مبادرة لتحويل الصحراء إلى طاقة.

وأشار إلى نشاطات البنك الكثيرة بمصر خلال السنوات الأخيرة خاصة في قطاع الطاقة، قائلا: "النتائج لدى مصر كانت كبيرة والدليل تحقيقها اكتفاء ذاتي بالطاقة".

وفي سياق متصل، قال شريف الجبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال المصريين، إن مصر تعتبر ثاني أكبر مساهم في بنك التنمية الافريقي، والذي يتم الاستفادة منه في تمويل مشاريع البنية التحتية.

واستعرض المؤتمر رؤية 2030 وسياسات إصلاح القطاع نحو النمو الاقتصادي في مصر.