البيت الأبيض عن التطبيع مع إسرائيل: خطوة لتعايش أتباع الأديان في سلام ورخاء

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رحب البيت الأبيض صباح اليوم الأربعاء بتوقيع إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض.

وجاء في تغريدة للبيت الأبيض: "بفضل الشجاعة العظيمة لقادة هذه البلدان الثلاثة (إسرائيل والإمارات والبحرين) ، نتخذ خطوة كبيرة نحو مستقبل يعيش فيه الأشخاص من جميع الأديان والخلفيات معا في سلام ورخاء".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، علق ترامب على التوقيع عبر حسابه على تويتر قائلا: "بعد عقود من الانقسام والصراع ، نشهد بزوغ فجر شرق أوسط جديد. مبروك لشعب إسرائيل وشعب الإمارات العربية المتحدة وشعب مملكة البحرين. بارككم الرب جميعا".

ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، خلال مراسم أقيمت بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بحضور ترامب.

ومثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إسرائيل بينما مثل وزيرا الخارجية الإماراتي والبحريني عبد الله بن زايد آل نهيان وعبد اللطيف بن راشد الزياني بلديهما في مراسم التوقيع.

ويعد هذا هو أول تطبيع من نوعه للعلاقات بين دول عربية كبرى وإسرائيل منذ أكثر من ربع قرن، بعد اتفاقي مصر والأردن.