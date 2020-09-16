قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على دفع إسرائيل نحو الالتزام بالسلام، وهي الضامن له.

وأكد خلال لقائه لفضائية «الغد»، مساء الثلاثاء، أن أمريكا لازالت الضامنة والراعية لأي عملية سلام، خصوصًا إذا كانت إسرائيل طرفًا فيها، وهي قادرة على دفع إسرائيل أن تقدم حلولا مرضية للطرف الأخر.

وأشار إلى أن أمريكا تستطيع تحريك الأمور في اتجاه ما، ودورها هام، بغض النظر عن توجهات الإدارة أو الرئيس الموجود، قائلًا إنها دولة قادرة على جعل إسرائيل موجودة في عملية سلام تلبي طموحات الشعب الفلسطيني.

ووقعت، مساء الثلاثاء، اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.