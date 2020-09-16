محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات افتتاح المدرسة اليابانية بشرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالمدينة، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه من المتوقع افتتاح المدرسة المصرية اليابانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية وعلى رأسها جامعة الملك سلمان.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى إقامة المدرسة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتضم 28 فصلًا، بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وأوضح أن المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ، تعد ثاني مدرسة يابانية بالمحافظة، بعد إنشاء مدرسة بمدينة الطور، وبدء الدراسة بها في العام الدراسي 2018 - 2019.