المجلس التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف جذب استثمارات جديدة بغرض التصدير

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن استراتيجية المجلس خلال الفترة القادمة تستهدف بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للاستثمار لجذب استثمارات جديدة للدخول للسوق المصري بغرض التصدير خاصة في السلع الاستراتيجية التي يكون فيها قيمة مضافة.

وأشار الصياد - خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين - الأفارقة اليوم الثلاثاء بعنوان "مستقبل التجارة البينية الإفريقية ...بين الواقع والمأمول - إلى وضع قائمة مختصرة حاليًا بأهم السلع التي يوجد بها قيمة مضافة وفرص تصديرية وطلب بالأسواق المجاورة، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن محاور العمل التي يركز عليها المجلس خلال والتي تتضمن عمل حضانات أعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، لإدخال مصدرين جدد وزيادة قدراتهم التصديرية.

وأضاف أن المجلس سيعمل على حل مشاكل الشركات المصدرة الكبيرة ما سينعكس ايجابيًا على قيم الصادرات، موضحًا أنه سيتم بدءًا من الأسبوع المقبل عقد اجتماعات مع كل شركة على حدى لبحث المعوقات التي تواجههم وكذلك بحث ضخ استثمارات للتوسع في مصر والتصدير.

ولفت الصياد إلى أن قيمة صادرات الصناعات الهندسية المصرية للعالم يتراوح من 2.25 إلى 2.5 مليار دولار سنويًا، وإلى السوق الإفريقي يتراوح من 450 إلى 500 مليون دولار، مبينًا أن 10 شركات هندسية أغلبها شركات متعددة الجنسيات تستحوذ على نحو 85% من حجم صادرات القطاع، فيما تستحوذ 260 شركة من أعضاء المجلس على نحو 15% من إجمالي الصادرات.

وقال الصياد، إن الحكومة المصرية مهتمة بزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وليس التركيز فقط على زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن مصر لديها العديد من المنتجات المتميزة التى يحتاجها السوق الإفريقي سواء منتجات هندسية أو غذائية، كما يمكن الاستفادة من المنتجات التى يتطلبها السوق المصري ومتواجدة بالقارة السمراء.

وأضاف أن دور المجالس التصديرية هو مساندة وزارة التجارة والصناعة لزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أن المجالس تعمل على المشاركة بالمعارض واستقدام بعثات مشتريين دوليين، وإيفاد بعثات تجارية للأسواق المستهدفة، كما تم تشكيل لجنة لحل مشكلات الفردية للمصدرين، كما تقوم المجالس بالتعاون مع الجهات التمويلية المانحة في تطوير وتنمية الشركات.