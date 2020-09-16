كبير مستشاري ترامب: البيئة فى فلسطين لا تجذب الاستثمار

قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن البيئة في فلسطين لا تجذب الاستثمار.

وأضاف «كوشنر» خلال حواره لفضائية «العربية الحدث»، مساء الثلاثاء: «هناك حاجة إلى توفر الأمن والابتعاد عن الإرهاب في فلسطين، الذي إذا توفر فسيؤدي إلى تحسين حياة الفلسطينيين»، مستطردًا: «مايعيقنا الآن هو القيادة الفلسطينية».

وتابع «عندما يكون الفلسطينيون مستعدون فسيأتون إلى المفاوضات،.. إسرائيل لم تقل إن هناك حل دولتين ولكنها تقول الآن»، مضيفًا: «إذا رغب الفلسطينيون في الدولة فيمكن أن يساعدهم الرئيس ترامب، ولكنه لا يستطيع أن يعطيهم أكثر مما يريدونه لأنفسهم».

ووقعت، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.