ترشيح نتنياهو لجائزة نوبل للسلام بعد اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين

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رشح نائب إيطالي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجائزة نوبل للسلام عقب توقيع اتفاقيتي التطبيع التاريخيتين مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في البيت الأبيض أمس الثلاثاء.

وجاء ترشيح نتنياهو من جانب باولو جريمولدي، عضو البرلمان الإيطالي عن حزب الرابطة المناهض للمهاجرين.

وأشار جريمولدي اليوم الأربعاء، عبر موقع "تويتر" إلى فتح المجال الجوي السعودي أمام طائرة إسرائيلية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكتب جريمولدي في تغريدة منفصلة أنه يأمل أن يتقاسم نتنياهو الجائزة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان رشحه نائب نرويجي يميني الأسبوع الماضي لنيل الجائزة.

وقال أيوب قرا، وزير الاتصالات الإسرائيلي الأسبق، والذي ينتمي لحزب ليكود بزعامة نتنياهو، في تغريدة أمس، إن منظمة يرأسها رشحت نتنياهو وترامب وزعيمي الإمارات والبحرين لجائزة نوبل للسلام.