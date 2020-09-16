كوشنر: إقامة الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل ستساهم في حل القضية الفلسطينية

قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن «خطوة كلا من الإمارات والبحرين المتعلقة بإقامة العلاقات مع إسرائيل ستؤثر في مساعدة إسرائيل على حل القضية الفلسطينية».

وأضاف «كوشنر» خلال حواره لفضائية «العربية الحدث»، مساء الثلاثاء، أن التأثير على إسرائيل من الإمارات والبحرين لحل القضية الفلسطينية سيتم بناء على أن كل منهما حليفة لتل أبيب، موضحًا أن التأثير سيكون أسهل مما إذا كانتا الدولتين الخليجتين بعيدتين عن طاولة المفاوضات.

واستطرد: «ليس هناك فروق بين الشعوب ونحن نريد حياة أفضل واحترام متبادل، وأن نعيش في مكان آمن»، مشيرًا إلى أن الشرق الأوسط لديه إمكانيات كبيرة.

ووقعت، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكلا من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.