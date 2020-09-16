قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "مستقبلنا رقمي" تشمل ثلاثة مستويات؛ مبتدئ ومحترف ومتخصص، معقبًا: «مله هيلاقي نفسه»، بحسب تعبيره.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن كل شاب يمكنه تحصيل المادة الإلكترونية في المبادرة حسب مجهوده ووقت فراغه.

وأكد أن ما ساعد الدولة في تحمل الأعباء التي تكبدها قطاع التكنولوجيا خلال أزمة كورونا، هو تنفيذ مشروع رفع كفاءة شبكة البنية المعلوماتية في مصر العام الماضي، بتكلفة 1.6 مليار دولار.

وذكر أن الوزارة حاليًا بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة البنية المعلوماتية، بتكلفة حوالي 400 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه صدر قرارا من شركة "أوكلا" المسؤولة عن إصدار تقارير سرعات الإنترنت العالمية، والتي أعلنت عن تقدم مصر ست مراكز في سرعة الإنترنت خلال الشهر الماضي.

وأوضح أن متوسط سرعة الإنترنت وصلت خلال شهر أغسطس الماضي إلى 31.3 ميجا في الثانية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تحسين جودة الخدمة المعلوماتية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن وظائف المستقبل تختلف تمامًا عن الوقت الحالي، ما يمكن أن يقود الوزارة للحديث عن مبادرة ثانية، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة "بناة مصر الرقمية"، التي أعلن عنها اليوم، وتستهدف شريحة متخصصة عالية التخصص في فروع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التعليمية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.