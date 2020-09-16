الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين غربي البلاد

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أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت القوات المشتركة، في بيان صحفي، إنها "رصدت طائرة مسيرة حوثية حلقت في سماء مدينة الدريهمي، جنوب الحديدة، وسرعان ماتم التعامل معها، وأسقطها أفراد الجيش".

وكانت القوات المشتركة قد أسقطت طائرتين مسيرتين للمليشيات الحوثية في الخامس من سبتمر في المديرية نفسها، حسبما أفاد البيان.

وأشارت إلى أن المديرية ذاتها قد شهدت إسقاط عدد من طائرات مماثلة "سيرتها المليشيات التابعة لإيران ضمن خروقاتها المتصاعدة وتصعيدها العسكري في الحديد".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

ويعلن الحوثيون بشكل متكرر استهداف مواقع الجيش الحكومي بطائرات مسيرة محلية الصنع.