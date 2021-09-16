تحل ذكرى ميلاد الفنان سامي مغاوري، اليوم الخميس، حيث ولد في 16 سبتمبر لعام 1951، ويبلغ من العمر 70 عاما.

قدم مغاوري على مدار مشواره الفني، عشرات الأعمال الناجحة مثل، الساحر، حرامية في كي جي تو، عائلة الحاج متولي، الضوء الشارد، يا رجال العالم اتحدوا، ومؤخرا اللعبة، ولكن يظل الناس يلقبونه دائما بشلبي سوليفان، وهو اسم الشخصية التي قام مغاوري بدبلجتها في فيلم الأنيماشن شركة المرعبين المحدودة.

قال الفنان سامي مغاوري، أن تجربته في الدوبلاج لم تكن سهلة، إذ يضطر للتسجيل وهو واقفًا لأن وضعيّة الجلوس تؤثر على جودة الصوت، مؤكدا أنه يشاهد المشهد أولًا ثم يجرب وضع صوته عليه أكثر من مرة، حتى تتناسب سرعة الآداء مع الصورة، لذلك يستغرق الأمر وقتًا طويلًا في الدبلجة، هذا بحسب ما صرّح به في برنامج السفيرة عزيزة، المذاع على قناة دي إم سي.

أوضح مغاوري خلال اللقاء أن شخصية شلبي سوليفان هي أنجح الشخصيات التي قام بدبلجتها، ولكنه قدّم أكثر من شخصية كرتونية أخرى، مثل شريك، وشارك.

كشف مغاوري عن أنه دخل مجال دبلجة الشخصيات الكرتونية عن طريق المخرج المسرحي عصام السيد، الذي اختاره لآداء أحد الأدوار الكرتونية، لمعرفته أنّ مغاوري خاض التجربة في صغره من خلال الإذاعة المدرسية.

وقد قال مغاوري أنّه شارك حين كان طفلًا في دبلجة الأفلام الروسية التي كانت تعرض في مصر، وتبث روح المقاومة في فترة الحرب العالمية الثانية، موضحًا أنّ الدبلجة في هذا الوقت كانت عملية صعبة، أما الآن فالتكنولوجيا سهّلت الأمر كثيرًا.

وعن اختياره للشخصيات الكرتونية التي يقوم بدبلجتها قال مغاوري : "مبحرقش نفسي في أي حاجة خاصة بالدوبلاج، وفي بعض الشركات حاولت إعادة دبلجة أفلام ديزني باللغة العربية بعد نجاح شخصية شلبي سوليفان لكن الأمر لم ينجح، فاللغة العامية المصرية تصل للعالم العربي من المحيط للخليج".

يذكر أنه قدمت شركة ديزني بلس مسلسلا جديدا مشتقا من فيلم الكارتون شركة المرعبين المحدودة، بعنوان الوحوش في العمل، والمسلسل يتكون من 10 حلقات، وتم عرضه في شهر يوليو الماضي، ويقوم مغاوري بالعودة إلى شلبي سوليفان من خلال دبلجة هذا المسلسل بصوته، كما صرّح في تصريحات صحفية سابقة.