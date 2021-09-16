كرواتيا تسجل 1369 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة الكرواتية، أنه تم تسجيل 1369 إصابة جديدة بفيروس كورونا الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 388 ألفا و260 حالة.

وأفادت الوزارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في نفس الوقت 754 حالة شفاء تام من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 372 ألفا و145 حالة، بينما يوجد 628 مريضا بكوفيد 19 حتى الآن في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، منهم 72 على أجهزة التنفس الصناعي.

كما سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 9 حالات وفاة مرتبطة بكورونا في الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و472 حالة.