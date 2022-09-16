بابا الفاتيكان: بيع السلاح لأوكرانيا قد يكون مقبولاً أخلاقياً إذا استخدمت للدفاع عن النفس وليس إثارة الحرب

قال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، اليوم الخميس، إن بيع السلاح إلى أوكرانيا "قد يكون مقبول أخلاقياً" إذا تم استخدامها للدفاع عن النفس، وليس بغرض إثارة المزيد من الحرب.

وأوضح البابا فرانسيس - في تصريحات صحفية خلال رحلة عودته من كازاخستان حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم - أن "الدفاع عن النفس ليس فقط شرعياً، بل إنه تعبير عن الحب للبلد الذي ينتمي إليه الشخص".

وأضاف البابا أن بيع السلاح إلى أوكرانيا "قرار سياسي، يمكنه أن يكون مقبولاً أخلاقياً إذا ما تم تنفيذه بشكل أخلاقي".

وشدد البابا في الوقت نفسه على أنه "من غير الأخلاقي إذا تم تنفيذ هذا القرار بنية إثارة المزيد من الحرب، أو بيع السلاح، أو التخلص من أسلحة لم تعد هنالك حاجة لها".

ميدانيا، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم أن سلطات بلاده عثرت على "مقبرة جماعية" في مدينة "إزيوم" بالقرب من خاركيف والتي تمت استعادتها مؤخراً.

وأوضح زيلينسكي - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أن السلطات الأوكرانية بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.



