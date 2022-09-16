وصول أكثر من 600 مهاجر إلى بريطانيا بعد عملية إنقاذ في القناة

وصل أكثر من 600 مهاجر إلى بريطانيا، بعد إنقاذ نحو 40 شخصا من القناة الإنجليزي (المانش)، بعدما غرق قاربهم قبالة ساحل كينت.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن نحو 617 قطعوا الرحلة أمس الخميس في 14 قاربا ليصل الإجمالي خلال العام الجاري حتى الآن، إلى حوالي 30 ألفا.

وتشير البيانات إلى أنه كان هناك متوسط 44 شخصا في مركب خلال أحدث عمليات العبور.

وضمن الوافدين الجدد 38 شخصا كانوا في عرض البحر لنحو ساعة بعدما فرغ الهواء من زورقهم المطاطي في المياه البريطانية حوالي الساعة 0617 صباحا (0517 بتوقيت جرينتش).

وأطلق خفر السواحل عملية بحث وإنقاذ بمشاركة جهات أخرى، من بينها البحرية الملكية وقوة الحدود والشرطة.

ونحو الساعة 0707 صباحا تم إنقاذ جميع المهاجرين الذين انتهى بهم الحال في المياه.

وقالت الحكومة البريطانية الشهر الماضي إن من الجدير بالملاحظة عدم تسجيل أي حوادث خطرة مثل غرق حتى الآن العام الجاري فيما ارتفع متوسع عدد الأشخاص لكل قارب إلى 22 مقارنة بـ28 في 2021.

وعبر أكثر من 29 ألفا و700 شخص القناة إلى بريطانيا حتى الآن العام الجاري، بحسب البيانات الحكومية المؤقتة.

وهذا أعلى من العدد الذي تم تسجيله في عام 2021 بأكمله والذي بلغ 28 ألفا و526 شخصا.