رئيسا تركيا والصين يعقدان اجتماعا مغلقا على على هامش قمة منظمة شنغهاي

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة في سمرقند بأوزبكستان.

وعُقد الاجتماع المغلق بين الزعيمين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات حول الاجتماع،بحسب موقع هبر ترك الإلكتروني.

ويحضر أردوغان الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون كضيف خاص ، مع مشاركة تركيا على المستوى الرئاسي لأول مرة منذ حصول أنقرة على وضع شريك حوار منظمة شنغهاي للتعاون في عام 2012.

ومن المتوقع لاحقًا أن يلقي كلمة الدورة الثانية للقمة وعقد اجتماعات ثنائية مع القادة بمن فيهم نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

تأسست المنظمة المكونة من ثمانية أعضاء في عام 2001 ، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.

والدول الأعضاء في المنظمة هى الصين والهند وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وايران ، وثلاث دول بصفة مراقب ترغب بأن تصبح كاملة العضوية وهي: أفغانستان وبيلاروسيا ومنغوليا