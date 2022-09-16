• طارق الشناوي يستبعد دخول الزعيم تصوير أي عمل خلال الفترة المقبلة

• وعصام إمام يؤكد بدء التحضير لـ«الواد وأبوه»





تسبب الغياب الطويل لزعيم السينما المصرية عادل إمام، عن الشاشة، في إثارة الكثير من التساؤلات حول توقفه عن التمثيل بشكل نهائي، مع تقدمه في السن وتزايد الأنباء عن اعتلال صحته في الآونة الأخيرة.

الناقد الفني طارق الشناوي، استبعد في تصريحات تلفزيونية خلال في الساعات القليلة الماضية، ببرنامج «صباحك مصري»، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، عودة عادل إمام للتمثيل من جديد سواء على الشاشة الكبيرة أو الصغيرة، بسبب حالته الصحية، ليرد المنتج عصام إمام، على تصريحات الشناوي بخصوص استحالة تقديمه لأي عمل فني، بأن الزعيم سيقدم فيلم «الواد وأبوه» قريبا.

وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «إحنا شغالين على الفيلم وكمان أسبوعين تلاتة هنبدأ في قعدات التحضير عشان نبدأ في تصوير الفيلم»، متابعا: «طارق الشناوي ناقد فني كبير وهو على دراية بالفن، ومن حق أي حد يقول اللي عايزه».

عصام إمام أكد أن الزعيم يمر بحالة جيدة ولا يوجد سبب يمنعه من التمثيل، قائلا: «هو زي الفل وتمام التمام ومفيش حاجة خالص، وأنا مش هقعد أرد على كل حد، وأنا برد عشان أطمن الناس على صحة الزعيم وأطمن الجمهور والمحبين عليه في كل حتة في العالم، لأن بيجيلي مكالمات من أستراليا وأمريكا بيطمنوا عليه، هو بخير».

وكان الناقد الفني طارق الشناوي قد قال خلال برنامج «صباحك مصري»، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، «إنه من المستحيل رؤية الزعيم عادل إمام في عمل فني قريبا، لكن مازال هناك أمل أن نراه، وأن فيلم "الواد وأبوه" معلن عنه منذ أكثر من سنة ولم يتم البدء فيه حتى الآن، مضيفا: «محمد إمام أعلن أن فيلمه القادم لن يكون الواد وأبوه، وهناك تأجيل واضح للفيلم».

وتابع الشناوي: «أن كل ملايين العرب يتمنوا أن يعود الفنان عادل إمام متألقاً على جميع الشاشات الكبيرة والصغيرة»، مؤكداً أن الرحلة الفنية للفنان عادل إمام استمرت 60 عاما.

وتعرض الزعيم لشائعة حول صحته مؤخرا، بسبب غيابه عن حفل زفاف ابنة شقيقه عصام، والتي نفاها المنتج عصام إمام وأكد أنه بخير.

وقال عصام إمام، في تصريحات سابقة لـ«الشروق»: «الزعيم بخير، وكل ما يتردد عن أسباب غيابه عن حفل الزفاف غير صحيح، وفضلنا عدم حضوره بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع الإصابات في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «قررنا عدم حضور الزعيم حفاظا على صحته، لأن الحفلة كانت مكتظة بالناس، الزعيم كويس وتمام بس إحنا بنحوط عليه، وهو الحمدلله سليم مفيش أي حاجة، ومش عايزين نعرضه لحاجة».

يذكر أن مسلسل «فلانتينو» هو آخر أعمال الفنان عادل إمام، وتم عرضه في موسم رمضان 2020، وكان من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.