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احتفل الفنان بهاء سلطان مع جمهوره بإطلاق ألبومه الجديد، كما احتفل بشراكته مع شركة روتانا في حفل مميز ومبتكر في قلب مصر.

والتف الجمهور حول بهاء سلطان داخل ساحة البرج، لالتقاط الصور التذكارية معه، احتفالا بالأغنية الجديدة "دلوقتي عجبناكم".

وطرح المطرب بهاء سلطان أغنيته الجديدة صباح اليوم على السوشيال ميديا والتي تسمى دلوقتي عجبناكو فى أول تعاون بينه وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل فيما تولى مرحلة المكساج ماهر صلاح وإنتاج فني سعيد الإمام.

وينشغل الفنان بهاء سلطان خلال الفترة الحالية بإنهاء تحضيرات أول ألبوماته مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وذلك بعد إعلان تعاقده معها رسميًا مؤخرًا.