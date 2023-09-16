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عثرت الشرطة البولندية على جثث ثلاثة أطفال حديثي الولادة في قبو منزل بإقليم بوميرانيا شمالي البلاد، بالقرب من بحر البلطيق.

ووجهت السلطات اتهاما لامرأة - 20 عاما، وهي أم الأطفال، للاشتباه في تنفيذها لعملية القتل، حسبما قال مكتب المدعى العام لوكالة الأنباء البولندية "بي إيه بي" اليوم السبت، كما جرى اعتقال والد المرأة - 54 عاما أيضا، وفقا للوكالة.

وعثرت الشرطة مساء أمس الجمعة على طفل حديث الولادة ميت في قرية تشيرنيكي جنوب غربي جدانسك. ومع تفتيش المبنى جرى العثور على جثة أخرى في حالة متقدمة من التحلل.

وذكر مكتب المدعي العام أن الشرطة عثرت على طفل رضيع ثالث ميت صباح اليوم السبت.

ولم تتضح في البداية خلفية عمليات العثور على تلك الأطفال.