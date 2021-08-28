الكهرباء لعمرو أديب عن فصل التيار: مجلس الوزراء بس اللي هيتكلم

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للاستفسار عن سبب انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «إحنا كلمنا وزارة الكهرباء، وقالولنا لأ، مجلس الوزراء بس اللي هيتكلم».

وجه أديب، رسالة لمجلس الوزراء قائلا: «مش عاوز طبطبة عليا ومتخففش عني الحكاية.. قولي بكل صراحة إحنا مش هنقدر نرجع الكهرباء دلوقتي، وإن النور ممكن يقطع ساعتين».

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت انتهاء فترة تخفيف الأحمال بحلول 15 سبتمبر، لكنّ الأمور زادت سوءا وفق تعبيره، مُرجحا عدم انتهاء هذه الأزمة خلال الأيام المقبلة.

ونوه بأن حالة الطقس لا تزال حارة في هذه الآونة، معقبا: «النور مش بس مؤثر على المروحة أو التكييف، لكنه بيأثر على الأسانسيرات وعلى الثلاجات وعلى المدارس.. بيأثر على كل حاجة».