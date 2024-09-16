نائب محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

تفقد الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الإنارة العامة بميدان النصر بوسط مدينة كفرالشيخ، بالإضافة إلى متابعة استعدادات المحافظة للخطة التنفيذية لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وتنفيذًا لتكليفات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ.

وشدد محافظ كفرالشيخ على متابعة أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة بالشوارع والميادين والمحاور ومداخل المدن على مستوى المحافظة، وتكثيف جهود تأهيل وتمهيد وتسوية الطرق تلبيةً لاحتياجات أهالي كفرالشيخ، لتعزيز الهوية البصرية والصورة السياحية وتحسين الانطباع الأول للزوار عن المحافظة، وتوفير بيئة أكثر نظافة وجمالًا للأهالي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح «البشبيشي» أنه تتم متابعة الاستعدادات للخطة التنفيذية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «بداية جديدة لبناء الإنسان» بداية جديدة للتنمية البشرية، والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، من الركائز المهمة للعمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية.