نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن مفاوضات جرت الليلة الماضية لإضافة جدعون ساعر للحكومة في أسرع وقت.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء قوله إن بنيامين نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت خلال وقت قصير، وساعر مرشح لخلافته.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر في حزب الليكود قولها إنه إذا أقال نتنياهو جالانت فإن ساعر مستعد للدخول خلال ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة إسرائيل، اليوم الخميس، إن مصادر مقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدد بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية بلبنان.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن أن فرص التوصل لتسوية على حدود لبنان أوشكت على الزوال.

في المقابل، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن قائد لواء الشمال بالجيش يقول إن قواته جاهزة لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني.