محافظ المنوفية يشهد احتفال الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الرؤوف الرحيم

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين، الاحتفال الديني الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم. حضر الاحتفال محمد موسى نائب المحافظ، عماد يوسف السكرتير العام، وليد البيلي السكرتير العام المساعد، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من رجال الدين والدعوة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقدم المحافظ أسمى آيات التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللقيادات التنفيذية وأهالي شعب المنوفية بمناسبة هذه الذكرى العظيمة. دعا الجميع إلى العمل بجد وإخلاص، والتكاتف من أجل رفعة الوطن، متمنياً أن تعود هذه المناسبة على مصر بالخير والازدهار.

أكد اللواء أبو ليمون مواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة في مختلف المجالات لتحقيق آمال وطموحات أبناء المحافظة، وذلك وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأدى المحافظ صلاة العصر مع جموع المصلين، وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة ألقاها وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة منها، مشددًا على أهمية الاقتداء بأخلاق الرسول الكريم.

وخلال كلمته، أكد وكيل الوزارة على ضرورة اتباع منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوسطية والاعتدال، والذي يُعد دستورًا لحياة سليمة ومنهجًا لبناء المجتمعات الصالحة. كما أوضح أن أفضل طريقة للاحتفاء بالسيرة النبوية هي تسليط الضوء على جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه، والاقتداء بسيرته الطيبة.