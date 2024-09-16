مصدر إسرائيلي: أمريكا ستقدم مقترحا جديدا لإنقاذ صفقة المحتجزين

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه من المنتظر أن يقدم الأمريكيون هذا الأسبوع مقترحا جديدا في محاولة أخرى لإنقاذ صفقة المحتجزين.

وذكرت الصحيفة العبرية أن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة على الوسطاء من أجل الضغط على حماس لتليين موقفها، مشيرة إلى أن احتمال أن يصبح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرنا ويجازف بإسقاط حكومته ضئيل وما زالت الطريق مسدودة.

وبحسب المصدر، ففي "إسرائيل لا يعرفون متى ستقدم واشنطن اقتراحها تحديدا"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين يفضلون ممارسة الضغط وإيجاد مقترح يسمح بتقدم المفاوضات بدلا من رفضه".

وقبل أيام، قال منسق ملف المفقودين والمختطفين الإسرائيليين، جال هيرش، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية إنه "مستعد لتوفير ممر آمن (لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيي) السنوار وعائلته ومن يريد الانضمام إليه. نريد استعادة الرهائن. نريد نزع السلاح، ونزع التطرف وبالطبع نريد نظاما جديدا لإدارة غزة".

وجاء ذلك مع تزايد الشكوك بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث اقترحت إسرائيل منح السنوار، "ممرا آمنا للخروج من غزة" مقابل إطلاق الحركة سراح الرهائن الذين تحتجزهم والتخلي عن السيطرة على القطاع، بحسب هيرش.

وكشف هيرش أنه عرض مقترحه على المعنيين قبل يومين، ولم يوضح طبيعة الرد حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته، أن بلاده ستكون على استعداد أيضا للإفراج عن السجناء الذين تعتقلهم كجزء من أي صفقة.