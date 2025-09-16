- الفرقتان النظاميتان 162 و98 تقودان العملية في مدينة غزة

- إجبار نحو 350 ألف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة

- منشورات لإجبار الفلسطينيين على ترك مدينة غزة والنزوح إلى جنوب القطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق المرحلة التالية من عملية "مركبات جدعون 2"، مع فرقتين بدأت بالمناورة باتجاه قلب مدينة غزة.

وأضافت وكالة أنباء "معا" الفلسطينية، أن الفرقتين النظاميتين 162 و98 تقودان العملية في مدينة غزة وستنضم الفرقة 36 للعملية تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأن الجيش الإسرائيلي أجبر نحو 350 ألف فلسطيني على النزوح من مدينة غزة، ووفق التقديرات هناك حوالي 600 ألف آخرين مازالوا في المدينة.

• توغل بري في عمق غزة

وبعد ساعات قليلة من ذلك الإعلان، قال مسئول عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قواتهم البرية تتوغل في عمق مدينة غزة وتتجه نحو وسطها.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الجيش مستعد لمواصلة العمليات طالما كان ذلك ضروريا لهزيمة حركة حماس.

وأوضح أن الجيش يعتزم تنفيذ عمليات في مدينة غزة بسرعة لكن بشكل آمن، زاعمًا إعطاء الأولوية لسلامة الأسرى والمدنيين وفق ادعائه.

• تضارب للأنباء وحرب نفسية

وكأن الهجوم العسكري ليس كافيا، تشن إسرائيل حربا نفسية ضد سكان قطاع غزة؛ لإجبارهم على ترك مدينة غزة والنزوح إلى جنوب القطاع.

فقد ألقى جيش الاحتلال، منشورات ورقية على مدينة غزة قال فيها: "إذا وجدت هذا المنشور، فأنت في منطقة قتال خطيرة، يجب عليك الإخلاء عبر شارع الرشيد، حتى سيرا على الأقدام جنوبا من وادي غزة".

كما حدث تضاربا في الأنباء بشأن التطورات على الأرض ضمن عملية التوغل، فقد أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن دبابات الجيش الإسرائيلي بدأت بالتوغل في مدينة غزة، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول نطاق التقدم أو المناطق المستهدفة، وفقا لوكالة "معا".

فيما نفت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، دخول دبابات وناقلات جند إسرائيلية إلى قلب مدينة غزة التي تتعرض لقصف جوي ومدفعي مكثف.

وحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوات فرقة غزة العسكرية، الفرقة 143، "تعمل في حيز الحماية مقابل بلدات النقب الغربي وتنفذ عمليات عسكرية هجومية باتجاه منطقة رفح وخان يونس، وقوات الفرقة العسكرية 99 تعمل في منطقة شمال القطاع".

وتابع البيان أن "العمليات الهجومية واسعة ومتصاعدة، وتشكل استمرارا مباشرا لعملية عربات جدعون العسكرية؛ بهدف تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة وتعميق الإنجازات في إطار القتال"، علما أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق هدفي الحرب الرئيسيين، وهما هزيمة حماس وتحرير الرهائن، منذ بداية الحرب قبل سنتين.

وأضاف بيان الجيش أن "عمليات القوات بدأت بموجب الخطة العسكرية وستوسع بموجب تقييم الوضع".