أعلنت شركة المنتجعات والنوادي الليلية الأمريكية "إم.جي.إم ريزورتس إنترناشيونال" موافقتها على بيع منتجع "بيلاجيو" في لاس فيجاس الأمريكية إلى مجموعة الاستثمار المالي "بلاكستون جروب" مقابل 25ر4 مليار دولار مع استمرار إدارة المنتجع بناء على عقد تأجير.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة من شركة "إم.جي.إم" لضغوط المستثمرين من أجل بيع باقي الكازينوهات المملوكة لها.

وأضافت "إم.جي.إم" في بيان إنها وافقت على بيع عقار "سيركوس سيركوس" إلى جانب 47 فدان ملحقة به في "قطاع لاس فيجاس" إلى إمبراطور العقارات فيل روفين مقابل 825 مليون دولار.

وأشارت بلومبرج إلى أنه بعد اتمام صفقات بيع العقارات ستصبح شركة "إم.جي.إم" بدون أي أصول عقارية وتبدأ مرحلة جديدة كشركة لإدارة الأندية الليلة في منطقة لاس فيجاس، مضيفة أن "إم.جي.إم" ستمتلك 5% من أسهم الشركة التابعة لمجموعة "بلاكستون" والتي ستشتري "بيلاجيو".

وذكرت "إم.جي.إم" أن سعر بيع منتجع "بيلاجيو" حاليا يعادل 3ر17 مثل القيمة الإيجارية السنوية الأولية له والتي تبلغ 245 مليون دولار.