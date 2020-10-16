الصليب الأحمر: لا نتدخل في الصراع اليمني لكن نأمل لإعادة المحتجزين إلى أسرهم

قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الصليب الأحمر باليمن، عدنان حزام، إن اللجنة تلعب دورًا محايدًا كوسيط إنساني لتسهيل عملية تبادل المحتجزين والأسرى بين الأطراف المنخرطة في الصراع اليمني.

وأضاف حزام، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الجمعة، أن اللجنة تحاول إعادة المحتجزين إلى أسرهم، معربًا عن أمل الصليب الأحمر أن تكون هذه مبادرة إيجابية تنعكس بالإيجاب على الأزمة اليمنية.

وأوضح أن اللجنة لا تتدخل في عملية التفاوض بين الأطراف، لكنها تأمل أن تكون هناك مراحل أخرى للمفاوضات، مضيفًا أن ما يسعد اللجنة هو سعادة الأسر برجوع ذويهم.

ووصل 75 من أصل 151 أسيرا محررا مواليا للحكومة اليمنية، الجمعة، إلى عدن، وذلك في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي.