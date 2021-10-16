قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الوقت الحالي مناسب جدًا لشراء الذهب، معتبرًا أن 775 جنيهًا لعيار 21 سعر جيد جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أنّ عيار 21 انخفض سعره بقيمة عشرة جنيهات لكل جرام في آخر 24 ساعة، لكنّه استبعد أن يتجه نحو مزيد من الانخفاض بأكثر من 770 جنيهًا.

وأشار إلى أنّ أسعار الذهب تبقى مرشحة للارتفاع من جديد، وأرجع ذلك إلى أنّ السعر الحالي مناسب للمستثمرين الأجانب وبالتالي ستبدأ عملية الشراء من قبلهم بأطنان كبيرة، وطبقًا لنظرية العرض والطلب قد يحدث شح في المعروض، وبالتالي ترتفع الأسعار.

فيما لم يستبعد وصول سعر جرام الذهب من عيار 21 إلى نحو 900 جنيه، فقد أكّد أنّ الأمر يحتاج المزيد من الوقت.

ولفت إلى أنّ أسعار الذهب دائمًا ما تشهد حالة من عدم الاستقرار، موضحًا أن الذهب سلعة عالمية ويتأثر بشكل مباشر بأي أحداث دولية كما يتأثر بحالات السلم والحرب وأيضًا بسعر البترول.