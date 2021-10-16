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بث مباشر- الزمالك ضد توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا

الشروق
نشر في: السبت 16 أكتوبر 2021 - 1:48 م | آخر تحديث: السبت 16 أكتوبر 2021 - 1:54 م

يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره توسكر الكيني على ملعب ينايو الوطني في العاصمة نيروبي، بذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي للمباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

وتقدم بوابة الشروق خدمة متابعة حية لأحداث اللقاء:

دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب، تمهيدًا لبداية اللقاء


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