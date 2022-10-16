 جوتيريش يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في تيجراي ويجدد دعمه للوساطة الإفريقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوتيريش يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في تيجراي ويجدد دعمه للوساطة الإفريقية

أ ش أ
نشر في: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأحد 16 أكتوبر 2022 - 11:29 ص
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش" إلى وقف فوري للأعمال العدائية في تيجراي وجدد دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، معرباً عن قلقه البالغ إزاء تصاعد القتال في إقليم تيجراي الإثيوبي، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المدنيين في ظل وضع إنساني مترد أصلا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "جوتيريش" من جديد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي.

وكانت الأمم المتحدة قد أفادت في وقت سابق بعدم قدرة العاملين الإنسانيين على إيصال المساعدات إلى أجزاء كبيرة من منطقة تيجراي وعدة مناطق أخرى في أمهرة وأفار بسبب التقارير التي تفيد باستمرار القتال، "الذي يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، بما في ذلك الآلاف من النازحين".

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية إن شركاء الأمم المتحدة يواصلون الاستجابة في المناطق التي يمكنهم الوصول إليها في المناطق الثلاث، وذلك على الرغم من المخاوف الأمنية والقيود المفروضة على الوصول ونقص الموارد.

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