قطع المياه ببعض المناطق في الهرم وفيصل بعد غد الثلاثاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق "المريوطية هرم، والمريوطية فيصل حتى نادي الرماية"، وذلك لمدة ١٠ ساعات، بدءاً من الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال تغيير مسار خط المياه قطر ١٠٠٠ مم، والمغذي لخزان الرماية، والمتعارض مع أعمال تغطية مصرف عبدالعال ١، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال تحويل الخط.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.