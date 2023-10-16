أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي العشوائي والحصار المفروض على القطاع.

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان: أصبح سكان غزة المضطهدون بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة و الحكومة المصرية وباكستان في الخارج لوضع اللمسات الأخيرة على طرق التسليم.

ولليوم العاشر، كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطيني.

فيما أسفرت عملية حركة "حماس" التي أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي، وإصابة 3715، وأسر العشرات.