البيت الأبيض: بايدن يؤجل رحلة إلى كولورادو للتركيز على شئون الأمن القومي

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرر تأجيل رحلة إلى محطة لتوليد طاقة الرياح في كولورادو، اليوم الاثنين، وسيبقى في واشنطن لإجراء اجتماعات تتعلق بالأمن القومي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على احتواء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة بلا هوادة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2750 والجرحى إلى 9700، بينما نفى ما تردد عن التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة جنوبي غزة، تؤدي إلى فتح معبر رفع للسماح بمغادرة الأجانب، ودخول مساعدات للمحاصرين بالقطاع.