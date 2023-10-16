حزب الله يعلن استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي بالصواريخ

أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم الاثنين، عن استهداف عناصره دبابة ميركافا إسرائيلية عند مدخل موقع الضهيرة الإسرائيلي.

وقال بيان صادر عن "حزب الله" إنه "قبيل الساعة السادسة من عصر اليوم الاثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفت دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة".

وكان سجل بعد ظهر اليوم الاثنين، قصف إسرائيلي على محيط بلدة الضهيرة وبلدة رميش الحدودية جنوب لبنان بعد استهداف " حزب الله" خمسة مواقع إسرائيلية حدودية.

وقال بيان صادر عن "حزب الله" بعد ظهر اليوم الإثنين "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع إسرائيلية وهي: موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

وقامت القوات الإسرائيلية بقصف أطراف بلدة الضهيرة الجنوبية بالمدفعية وسط تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق بلدات الشريط الحدودي. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة يارين بالقصف، وكذلك محيط بلدة رمش الجنوبية.

وتجدد القصف المدفعي الاسرائيلي عصر اليوم على بلدة الظهيرة والبستان وبركة ريشا، مترافقا مع تحليق مكثف لطائرة استطلاع فوق المنطقة، وتسبب القصف الإسرائيلي بتضرر منزلين في بلدة الضهيرة واشتعال النيران بداخلهما. كما تعرضت أطراف بلدة الجبين في القطاع الغربي قضاء صور جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً منذ أيام بعد إطلاق كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت قبل الماضي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من الشهر الجاري انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كما تقوم وحداته بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق الحدودية والخروج منها.