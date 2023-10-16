جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي: فشلنا في منع هجوم حماس

قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، اليوم الاثنين، إنه يتحمل المسؤولية عن الفشل في منع الهجوم الدامي الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على بلدات إسرائيلية.

وأضاف في بيان "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذناها لم نتمكن بكل أسف يوم السبت من إصدار تحذير مناسب يسمح بالحيلولة دون وقوع الهجوم"، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع "باعتباري الشخص الذي يرأس الجهاز، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي. سيكون هناك وقت لإجراء تحقيقات. الآن نحن نقاتل".

ولليوم العاشر، تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 2808 وإصابة 10950 فلسطيني، وفق بيانات رسمية.

ويعاني سكان قطاع غزة، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.