 بلينكن: نعمل بنشاط لضمان ابتعاد سكان غزة عن طريق الخطر ووصول المساعدات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: نعمل بنشاط لضمان ابتعاد سكان غزة عن طريق الخطر ووصول المساعدات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 10:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 أكتوبر 2023 - 10:59 ص
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط؛ لضمان تمكن سكان غزة من الفرار والابتعاد عن طريق الخطر، ووصول المساعدات التي يحتاجون إليها من غذاء وماء ودواء.

وكتب بلينكن- في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس- "تويتر" سابقا) اليوم الاثنين- "خلال الأيام القليلة الماضية، سافرت إلى إسرائيل والأردن والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر.. ما سمعته من كل الشركاء هو وجهة نظر مشتركة؛ لمنع انتشار الصراع ولحماية أرواح الأبرياء ولإيصال المساعدة لمن يحتاجون إليها في غزة".

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