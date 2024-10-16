إغلاق شاطئ شهير في سيدني بعد ظهور كرات سوداء غامضة

في أعقاب ظهور كرات "سوداء غامضة"، أعلن مسؤولون محليون إغلاق شاطئ شهير في شرقي مدينة سيدني الأسترالية حتى إشعار آخر.

وبحسب بيان صادر عن مجلس مدينة راندويك، قام رجال الإنقاذ بتنظيف شاطئ كوجي، الذي يحظى بشعبية بين الرحالة، بعد ظهور "حطام غامض أسود اللون على شكل كرات جرفتها المياه على طول الشاطئ".

وأضاف البيان: "في هذه المرحلة، من غير المعروف ما هي المادة، ومع ذلك، قد تكون "كرات القطران" التي تتشكل عندما يتلامس الزيت مع الحطام والماء، وعادة ما تكون نتيجة لانسكابات النفط أو تسربه".

وقالت السلطات المحلية إن مسؤولي البيئة جمعوا عينات يجري حاليا اختبارها. وأضافت أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإزالة "الكرات السوداء" بأمان، كما نصحت السكان بتجنب الشاطئ حتى إشعار آخر.