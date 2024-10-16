وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي للتعامل بحزم مع سياسة تهجير الفلسطينيين

أكد السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الرفض الكامل لكل الإجراءات العدوانية للمستوطنين في الضفة الغربية، بدعم جيش الاحتلال، وسياسة تهجير الفلسطينيين من قراهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي عليه أن يتخذ رد فعل حازم تجاه تلك التصرفات المرفوضة شكلًا وموضوعًا، معربًا عن الإدانة لكل الإجراءات الإسرائيلية المتخذة لمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة أونروا.

وذكر أن المباحثات تناولت باستفاضة الأوضاع في لبنان، وإدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على البلد الشقيق، والأهمية البالغة لوقفه وفرض وقف فوري لإطلاق النار.

وأعرب عن الإدانة الكاملة لتهجير أكثر من 1.2 مليون لبناني من منازلهم في الجنوب؛ نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والممتد.

وشدد على «الأهمية البالغة لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش الوطني اللبناني، وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 ونشر جيش لبنان جنوب نهر الليطاني».