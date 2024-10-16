ولي العهد السعودي يترأس وفد بلاده المُشارك في القمة الخليجية الأوروبية في بروكسل

أعلنت المملكة العربية السعودية أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سيترأس وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية" المقرر عقدها اليوم الأربعاء في مدينة بروكسل .



وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" مساء الثلاثاء انه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية" المقرر عقدها في مدينة بروكسل البلجيكية اليوم الأربعاء.

وكان مصدر سعودي مطلع أكد ان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى بروكسل في السادس عشر من الشهر الحالي للمشاركة في مناقشات قمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي ستُعقد في بروكسل.

واضاف المصدر ان" هذه القمة تمثل فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي مع الجهات الخليجية. ومن الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات".

وستكون القمة الأولى على الإطلاق بين المجموعتين يحضرها رؤساء دول وحكومات من الجانبين "ما يجعلها تمثل قمة المستوى الاستراتيجي للتعاون بين الطرفين" حسب وصف لويجي دي مايو مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول الخليج.

ومن المقرر ان تبحث القمة –وفقا للمصدر- سبل إيجاد حل للحرب في غزة ولبنان والسودان والحد من التصعيد في الصراع في الشرق الأوسط وأيضا في عملية إيجاد السلام العادل لأوكرانيا.

وتوقع كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية والبحرين وعمان أن يكون هناك موقف قوي وموحّد بين الجانبين الخليجي والأوروبي بشأن إقامة الدولة الفلسطينية.

وفي حديث للصحافة أشار فارنو إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه موقف موحّد فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية بالإضافة للتوصُّل إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، لافتاً إلى أنهم "على اتفاق مع الأصدقاء العرب والخليجيين في هذا الشأن".

وفي هذا الإطار نوّه فارنو بإطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي أعلن عنه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في 25 من سبتمبر الماضي باسم الدول العربية والإسلامية والنرويج والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه "يعبّر عن دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية".لافتا إلى أن القادة سيناقشون لمدة نصف يوم في بروكسل اليوم الأربعاء عدداً من القضايا مع رغبة مشتركة بين الجانبين بتعزيز التعاون والشراكة كما سيبحثون ملفات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري الذي وصل بين الجانبين إلى 170 مليار يورو فيما يتعلق بالسلع فقط دون الخدمات.